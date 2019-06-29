В субботу, 29 июня на украино-польской границе задержали семерых нелегальных мигрантов с Коморских островов. Об этом сообщает Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что пограничный наряд утром проверял участок, прилегающий к границе пункта пропуска "Краковец", когда трое нелегалов попытались преодолеть заградительный забор. Позже пограничники задержали еще четыре человека.

Как выяснилось в результате проверки, все задержанные являются гражданами Союза Коморских островов – островного государства в Индийском океане. В данное время пограничники устанавливают, как именно иностранцы попали в Украину.

За попытку незаконного пересечения госграницы Украины в составе группы, им угрожает штраф от 200 до 500 необлагаемых аналогом минимумов доходов граждан и принудительное возвращение в страну происхождения.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье пограничники задержали террориста-исламиста в аэропорту.

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