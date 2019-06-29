В связи с тем, что с начала года в Украине на водоемах утонуло около 600 человек, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун напомнила правила безопасного отдыха у воды. Их она опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам Ульяны Супрун, плавание может быть опасным, если не соблюдать ряд мер:

Выбирайте для отдыха и плавания оборудованные пляжи

Лучше купаться, пока на улице светло

Безопасная для плавания температура воды не ниже +17 градусов, воздуха - не ниже +20

Плавайте в водоеме не более 20 минут, время плавания нужно увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут. Опасность возникает из-за появления переутомления, судорог, перегревание на солнце или переохлаждения в воде.

Не ныряйте в незнакомых местах

Не заплывайте за буйками

Не плавайте в одиночестве, если вы не уверены в своих силах

Будьте осторожны во время водных игр - те, что связаны с нырянием, захватами и подтоплением очень опасны

Следите за штормовыми предупреждениями - не стоит купаться выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра

Ее приближайтесь к судам, которые проплывают вблизи вас

Ни в коем случае не плавайте в состоянии алкогольного опьянения

После еды лучше подождать 1,5-2 часа, чтобы избежать неприятных ощущений. Также не стоит плавать голодным.

Пытайтесь не глотать воду

Супрун напомнила, что особые меры стоит соблюдать тем, кто отдыхает с детьми. В частности, их нельзя отпускать в воду одних, а также оставлять их без присмотра на берегу.

По словам Супрун, после купания не стоит сразу же долго находиться на солнце. Обязательно наносите на тело солнцезащитный крем, накрывайте голову шляпой и отдыхайте в тени. Также во время отдыха на солнце, регулярно пейте воду, чтобы восстанавливать водный баланс. В жару взрослый человек может в час с потом терять 1-1,5 л жидкости.

В случае, если ЧП произошло, нужно знать правила первой помощи:

Как можно быстрее доставьте пострадавшего к берегу и вызовите экстренную помощь - 103.

Очистите ротовую полость пострадавшего / пострадавшей от песка и водорослей и переверните так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей в таких случаях держат за ноги, головой вниз).

Если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание.

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца.

Если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности дать теплый сладкий чай.

Обязательно дождитесь медиков. Осложнения от утопления могут быть отложенными и проявиться не сразу.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

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