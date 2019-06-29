Во время саммита G20 в японской Осаке президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о сохранении "Нормандского формата". Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - отметил российский лидер.

При этом Путин добавил, что согласен использовать "все инструменты", среди которых один это - "Нормандский формат".

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил он.

Президент России акцентировал, что "по конкретике нужно договориться нашим помощникам и МИДам".

"Нормандский формат" переговоров для урегулирования кризиса на Донбассе создали летом 2014 года. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.

Напомним, что Макрон рассказал о ближайших планах встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и "Нормандский формат".

Также в Германии заявили, что нормандский формат по Донбассу должен сохраниться и после выборов .