В воскресенье, 30 июня, в Украине будет комфортная погода: +22...+26 градусов. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, июнь завершится в Украине комфортной погодой: на западе ожидается +25...+29 градусов, на востоке +21...+24 градусов.

"То есть, не везде температура одинаковая, но колебания - в человеческих нормальных пределах. Чего не скажешь о большинстве стран Западной и Центральной Европы. Там, кроме Великобритании, Скандинавских стран и северо-западной части Франции, удержится сильная жара", - написала Диденко.

По ее словам, дожди в Украине вероятны завтра в восточной части, местами в центральных областях, однако небольшие.

"В общем, завтра без существенных осадков, невероятно красивые облака - фотографируйте побольше. И вообще, чаще задирайте голову (не носа), а не понуро смотрите все время под ноги", - написала Наталья Диденко.

Она отметила, что в Киеве 30 июня будет приятным: без существенных осадков, днем ​​+24...+26 градусов, ночью и утром +15...+18 градусов.

"1 июля жара восстановится, готовьтесь кряхтеть и стонать, 2 июля жара еще продлится, но уже с нюансами. А 3 июля снова станет значительно свежее", - подытожила синоптик.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик сообщила о похолодании на выходных в Украине.

Также мы писали, что синоптики сообщили, когда в Украину вернется жара.