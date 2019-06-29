В Украине с начала 2019 года в водоемах утонули более 600 человек. Спасатели отметили, что только с начала июня на воде погибли более 300 человек, в том числе 42 ребенка, сообщает пресс-служба ГоСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

"Люди также не читают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие – потеря управления и звонок на "101", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей.

"Маленькие украинцы отправляются на местные пруды и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 42 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти", - отмечено в информации.

Также спасатели предупредили об опасности употребления алкоголя во время отдыха у водоемов.

Напомним, что под Киевом утонул священник вместе со своей 4-летней дочерью.

Также в Киеве на пляже утонул иностранец.