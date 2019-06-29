В воскресенье, 30 июня, в Украине будет преимущественно солнечно, дожди пройдут в Харькове и Луганске. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

В воскресенье в западных областях будет жарко. Днем тут +27...+31 градус, ночью +11...+14 градусов. В южных регионах - переменная облачность. Днем +24...+26 градусов, ночью +13...+16 градусов. В центральных и северных регионах, а также Киеве днем +23...+26 градусов, ночью +11...+14 градусов.

На востоке, за исключением Харьковской и Луганской областей также переменная облачность. Днем +22...+24 градуса, ночью +11...+13 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик сообщила о похолодании на выходных в Украине.

Также мы писали, что синоптики сообщили, когда в Украину вернется жара.