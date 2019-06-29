В пятницу, 28 июня, в США расстреляли известного рэпера Slim 400. Об этом пишет TMZ.

Инцидент произошел вечером в городе Комптон, округ Лос-Анджелеса. Музыкант, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией YG, получил порядка 10 огнестрельных ранений и попал в больницу. Сейчас, по данным СМИ, рэпер все еще жив и находится в реанимации.

Правоохранительные органы заявили, что на месте стрельбы обнаружен черный автомобиль, на котором предположительно передвигались преступники. Полиция пытается установить их личности.

Фото: Gossip On This

Напомним, недавно барабанщик известной рок-группы Guns' N' Roses попал в больницу с ножевым ранением.

Также мы писали, что в апреле американский рэпер Nipsey Hussle был застрелен в Лос-Анджелесе у своего магазина.