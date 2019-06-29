Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке из-за опоздания китайской делегации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на то, что задержки в расписании мировых лидеров на саммитах не редкость, Болсонару все равно решил отменить переговоры со своим китайским коллегой. Встреча была назначена на 14:30 по местному времени (08:30 по киевскому), а в 14:55 пресс-секретарь Болсонару объявил об ее отмене. "Президент решил отменить двустороннюю встречу, - заявил пресс-секретаря президента Бразилии Отавио Рего Барроса. - Начало встречи было сильно задержано, мы долго ждали в переговорной комнате".

По словам Барроса, бразильской делегации нужно было успеть забрать вещи из отеля, чтобы президентский рейс мог вылететь из Осаки вовремя. Отметим, что Китай является главным торговым партнером и инвестором Бразилии. Ожидается, что в октябре Болсонару посетит Китай с официальным визитом.

Как сообщала "Страна", после саммита в Осаке США прекращают блокаду китайского концерна Huawei.

Также стало известно, что цены на нефть пошли в рост после торгового перемирия США и Китая.



