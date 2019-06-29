В субботу, 29 июня, в Харькове в больнице умерла вторая пострадавшая, на которую из-за ветра упало дерево на одной из баз отдыха в Старом Салтове. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

27-летняя женщина умерла в больнице, куда ее доставили сразу после инцидента. Таким образом, из-за падения дерева уже погибли двое людей.

Напомним, что трагедия произошла 28 июня днем на одной из баз отдыха в Старом Салтове под Харьковом. Сильный порыв ветра повалил дерево на троих отдыхающих. 48-летняя женщина погибла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу в Харькова.

Фото: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, под Киевом в результате непогоды 27 июня погиб человек.

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