Евросоюз завершил переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Южной Америки. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстром на саммите G20 в Японии. Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Впрочем, это соглашение еще должны утвердить страны ЕС и Европарламент. Это будет непросто, ведь против этого выступает мощное аграрное лобби, в частности - профсоюз фермеров ЕС. Они опасаются резкого роста импорта говядины. Такое опасение разделяет и правительство Франции. С такой оценкой не согласен комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Фил Хоган. Признав беспокойство фермеров, в том числе его собственной страны, Ирландии, он отмечает, что соглашение о свободной торговле должно открыть новые рынки для фермеров ЕС.

Экологические организации также выступают против, утверждая, что соглашение может усилить вырубку лесов в Южной Америке. Чтобы немного их успокоить, соглашение содержит упоминание о Парижском соглашении об изменении климата, а также имеет специальный раздел о сохранении лесов и трудовых прав.

Напомним, Южный общий рынок охватывает рынки Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Членом организации является и Венесуэла, но пока ее членство приостановлено. Согласно будущему соглашению, ЕС получит снижение тарифов на такие товары, как автомобили и вино, а также упростит выход своих компаний на южноамериканский рынок. Это предоставит даже больший экономический эффект для ЕС, чем соглашение о ЗСТ с Японией. Между тем страны Южной Америки получат квоту на экспорт говядины на 99 000 тонн по льготному тарифу 7,5%, а также тарифные квоты на экспорт сахара и птицы - обе по 180 000 тонн.

Как сообщала "Страна", Франция, Германия и Британия запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США.

Напомним, цены на нефть пошли в рост после торгового перемирия США и Китая.