Если американское правительство получит запрос от молдавских властей на экстрадицию покинувшего страну олигарха, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, то его могут вернуть на родину.

Об этом в интервью Рrotv заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Молдове Дерек Хоган.

"Это вполне возможно. Если правительство США получит запрос об экстрадиции, тогда США проанализируют этот запрос по существу дела. Между нами не было никакого соглашения, однако если в результате анализа придут к выводу, что этого человека необходимо будет экстрадировать в его родную страну, это может произойти", - сказал Хоган.

По его словам, о месте нахождения Плахотнюка ему ничего неизвестно.

"Я знаю, что у него есть деловые интересы во всем мире, возможно, в том числе и в США, но где он находится сейчас, не знаю", - заявил посол.

Напомним, после завершения политического кризиса в Молдове страну покинул друг Порошенко олигарх Плахотнюк и его министры.

Кроме того, покинувший Молдову олигарх Плахотнюк заявил о переходе в оппозицию и пообещал вернуться в страну.