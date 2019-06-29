Королеве Великобритании Елизавете II, которая "в ужасе" выехала из Букингемского дворца из-за крыс, безразлична вражда между внуками - принцами Гарри и Уильямом. Об этом сообщает The Sun.

Эксперт в отношениях королевской семьи Британии, редактор Ингрид Сьюард, сообщила, что королева никогда не стала бы вмешиваться в жизнь и взаимоотношения своих внуков. Она также добавила, что королева предпочитает общество своей внучки Зары Тиндалл и ее мужа Майка, в компании которых она может оставаться собой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о разладе между братьями после сообщения, что Королевский фонд - благотворительная организация, созданная принцем Уильямом и принцем Гарри, - будет разделена, поскольку домохозяйства в Сассексе и Кембридже сосредоточены на своих собственных благотворительных начинаниях.

Как сообщала "Страна", Меган Маркл выбрала имя для правнука Елизаветы II в честь своего любимого кота.

Ранее Елизавета II встретила Трампа с супругой в Букингемском дворце.