В России тонет Иркутская область, есть жертвы. Фото и видео
В России из-за проливных дождей и паводков затапливает Иркутскую область. Об этом пишет ТАСС.
Режим чрезвычайной ситуации уже введен. Сообщается, что в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека. В это число входят более 2 тыс. детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог. По предварительным данным, в результате наводнения погибло два человека.
Согласно прогнозам, уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься. В социальных сетях очевидцы буйства стихии выкладывают страшные кадры: на них видно, как под воду уходят практически целые дома.
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Фото: Instagram/ alexykornienko
Фото: Instagram/ sibpotop
Напомним, мы публиковали видео катастрофического потопа в российском городе Туапсе, который залили дожди.
Также мы выкладывали видео, как киевлянин из-за потопа переправлялся по дороге на надувной лодке.