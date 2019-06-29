В России из-за проливных дождей и паводков затапливает Иркутскую область. Об этом пишет ТАСС.

Режим чрезвычайной ситуации уже введен. Сообщается, что в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека. В это число входят более 2 тыс. детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог. По предварительным данным, в результате наводнения погибло два человека.

Согласно прогнозам, уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься. В социальных сетях очевидцы буйства стихии выкладывают страшные кадры: на них видно, как под воду уходят практически целые дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от incident_irk (@incident_irk) 29 Июн 2019 в 12:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038) 29 Июн 2019 в 1:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038) 29 Июн 2019 в 12:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мальм (@malm_tv) 27 Июн 2019 в 7:33 PDT

Фото: Instagram/ alexykornienko

Фото: Instagram/ sibpotop

Напомним, мы публиковали видео катастрофического потопа в российском городе Туапсе, который залили дожди.

Также мы выкладывали видео, как киевлянин из-за потопа переправлялся по дороге на надувной лодке.