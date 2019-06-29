В Киевской области мужчина попытался ограбить магазин, а когда на место преступления приехала полиция, хотел покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области на странице в Facebook.

"34-летний житель города Яготин проиграл достаточно много денег, чтобы как-то улучшить материальное положение - решил обокрасть местный магазин. Из дома он взял все необходимое для этого: болгарку, удлинитель, сменную одежду. Родителям сказал, что пошел на ночную смену. Мужчина в рабочее время проник в подвал универмага в городе Яготин и скрывался там, пока не закрыли магазин. Злоумышленник вырезал все преграды болгаркой", - рассказали сыщики.

Однако проникнуть в пункт обмена валют и различные отделы магазина он не смог. Когда он попытался залезть в ювелирный магазин, сработала сигнализация, тут же приехала полиция.

"Когда злоумышленник увидел полицейских, он испугался и полоснул себя по шее канцелярским ножом, чтобы не попасть в руки полиции и не отвечать за совершенное преступление. Также молодой человек позвонил родителям и просил у них прощения за такую ничтожную его жизнь", - говорится в сообщении.

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Київської області

Напомним, под Днепром вор за неделю пять раз ограбил один и тот же магазин.

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