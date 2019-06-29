Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, где во время визита в демилитаризованную зону у него может состояться встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Ожидается, что президент США также проведет переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Сеуле. Напомним, ранее Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы пересечь ненадолго границу с КНДР во время визита в демилитаризованную зону. "Без проблем", - сказал он на пресс-конференции журналистам.

В своем Twitter Трамп также предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне, чтобы "пожать руку и сказать "привет".

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Ранее в КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, после провальной встречи в Ханое, Ким Чен Ын хочет провести третий саммит с Трампом. Напомним, лидеры США и КНДР провели уже два саммита. Первая встреча состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. На ней был подписан документ, обязывающий КНДР провести денуклеаризацию в обмен на отмену санкций.

Второй саммит в Ханое в конце февраля 2019 года закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.