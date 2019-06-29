Знаменитый британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн запретил президенту США Дональду Трампу использовать свои песни в его политической кампании. Об этом говорится в заявлении от имени певца в Instagram его жены Шэрон Осборн.

"Основываясь на несанкционированном использовании песни Оззи Осборна "Crazy Train", мы уведомляем кампанию Трампа (или любую другую кампанию), что им запрещено использовать музыку Оззи Осборна в политической рекламе или политических кампаниях. Музыка Оззи не может быть использована без одобрения", - сообщается в заявлении.

Ранее Трамп опубликовал видео в Twitter, на котором трансляция дебатов кандидатов от демократической партии на президентской гонке прерывается кадрами с Трампом под песню Осборна "Crazy Train".

Осборн также предложил Трампу "обратиться к его друзьям-музыкантам". "Может Канье Уэст, Кид Рок или Тэд Ньюджент разрешат использовать их музыку", - отмечается в заявлении.

Как сообщала "Страна", Трамп за сутки собрал $25 млн пожертвований на свое переизбрание.

Напомним, что Трамп официально начал предвыборную кампанию с митинга во Флориде и самопиара. Он сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо. Президент продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании: 45-й президент США хочет, чтобы главным для Америки стали "ее собственные граждане".

В то же время, демократы США по-прежнему не исключают импичмента Трампа.