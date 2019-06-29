Полицейские Донецкой области разоблачили деятельность фальшивых "реабилитационных центров", под прикрытием которых украинцев держали в трудовом рабстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

"Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу. В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Установлен организатор группы - гражданин РФ", - сказано в сообщении.

Полицейские установили 12 участников преступной схемы во главе с организатором, их подозревают в незаконном лишении свободы людей. Из рабства освобождены около 100 человек. Медики проверят состояние их здоровья.

Скриншот, фото: Facebook/ МВС України

Напомним, в Борисполе задержали двух женщин, которые продавали украинок в секс-рабство.

Также мы писали, что в Харькове задержали пару, которая продавала украинок в секс-рабство в Монако.