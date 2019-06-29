Львовский суд обязал Россию выплатить семье беженцев из Донбасса 4,7 млн гривен компенсации
Лычаковский райсуд Львова обязал РФ выплатить семье переселенцев из Луганской области 4,7 млн грн моральной компенсации за вынужденный переезд из региона из-за военной агрессии. Об этом пишет Zaxid.
В суд обратилась семья по фамилии Чайка, которая переехала во Львов в августе 2014 года из Станицы Луганской. Как указано в опубликованном 24 июня решении суда, они застали оккупацию родного города. Из-за запугиваний проукраинского населения и ухудшения социальной ситуации семья решила уехать, оставив в родном городе жилье.
Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить моральную компенсацию за это переселение.
"Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии", - говорится в решении Лычаковского райсуда.
Размер моральной компенсации истцы рассчитывали на основе схожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.
Напомним, Украину обязали выплатить семье переселенцев из Донбасса 24,5 млн гривен.
Также мы писали, что переселенцев, чье жилье разрушено, обещают поставить в очереди на квартиры.