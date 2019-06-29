Лычаковский райсуд Львова обязал РФ выплатить семье переселенцев из Луганской области 4,7 млн грн моральной компенсации за вынужденный переезд из региона из-за военной агрессии. Об этом пишет Zaxid.

В суд обратилась семья по фамилии Чайка, которая переехала во Львов в августе 2014 года из Станицы Луганской. Как указано в опубликованном 24 июня решении суда, они застали оккупацию родного города. Из-за запугиваний проукраинского населения и ухудшения социальной ситуации семья решила уехать, оставив в родном городе жилье.

Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить моральную компенсацию за это переселение.

"Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии", - говорится в решении Лычаковского райсуда.

Размер моральной компенсации истцы рассчитывали на основе схожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.

Напомним, Украину обязали выплатить семье переселенцев из Донбасса 24,5 млн гривен.

Также мы писали, что переселенцев, чье жилье разрушено, обещают поставить в очереди на квартиры.