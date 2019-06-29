В Украине с 1 июля вступают в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа: лимит на беспошлинный ввоз посылок из-за границы снизится со 150 до 100 евро. Об этом пишет Liga.

Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Изменения касаются товаров в международных и экспресс-отправлениях, заходящих в Украину, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро для одного получателя в одной депеше от одного отправителя.

Как отмечается, дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Все это получатель должен будет уплатить только с суммы, которая вышла за пределы 100 евро. То есть за посылку, внутри которой товаров на 140 евро - с учетом стоимости доставки - сверху нужно добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств. Правило "100 евро" действует для физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро. Власти уверены, что изменение повлияет на тех, кто обходит правила ввоза международных посылок.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, заверяла, что люди, которые заказывают товары из-за рубежа для себя, не пострадают. По ее утверждению, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего числа.

Изменения не коснутся правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров - до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается. Это если пересекать границу не чаще раза в трое суток. Если чаще, придется ограничиться суммой в 50 евро или уплачивать налог.

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Напомним, президент США одобрил двукратное увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции.