Один из четверых освобожденных 28 июня из плена "ЛДНР" украинцев Дмитрий Великий ночью после своего освобождения попал в СБУ и полицию. Об этом передает 112 Украина.

Дмитрий Великий после освобождения поехал в поселок, где он проживает с родителями. Ночью к ним в дом ворвались сотрудники СБУ.

"Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - сказал Дмитрий Великий.

По его словам, ночью его без объяснений повезли в СБУ и продержали там до 04:00.

"Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся", - сказал Великий.

После СБУ Великого увезли в военную прокуратуру и оттуда отвезли в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Отметим, что Дмитрий Великий был взят в плен 11 сентября 2016 года и приговорен сепаратистами к 15 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Выяснилось, что Великий находится в украинской базе розыска по подозрению в дезертирстве.

Напомним, 27 июня Виктор Медведчук встретился с лидерами "ДНР/ЛНР" и договорился о выдаче 4 украинских пленных.

Уже на следующий день, 28 июня, в Минске состоялась передача пленных украинцев украинской стороне.

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