Морская охрана Украины получит 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 из Франции. Также сообщается, что между Киевом и Парижем идет диалог по производству катеров. Об этом сообщает ТАСС.

Катера могут комплектоваться различными боевыми модулями, а также досмотровой лодкой. Они также предусматривают экипаж из 13 человек.

Ранее появились фото катеров типа "Island", которые после испытаний в США также будут переданы Украине. Рабочая группа ВМС ВС Украины вместе с иностранными коллегами проводила плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудования новейшими системами и механизмами.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии. Помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе "Sea Breeze", регулярном присутствии в Черном море кораблей США.

Также появилось видео испытаний нового украинского оружия против беспилотников.