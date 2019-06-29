Во время реконструкции Украинского дома в Киеве под Офис президента там будет внедрен ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха. Об этом пишет "Новое Время".

Речь идет о том, что система отопления будет полностью переделана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется ввод новой технологичной конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами.

Новые решения позволят существенно снизить потребление электроэнергии. Сейчас в сутки Украинский дом потребляет минимум 4 тыс. киловатт, а после реконструкции ему понадобится лишь 450 киловатт. К тому же система со льдом позволит уйти от дополнительной системы кондиционирования: пар после растапливания льда низкой температуры будет использоваться для охлаждения в летнее время.

Окна нового кабинета президента будут выходить на Европейскую площадь, поэтому будут предприняты особые меры в виде бронированных стекол. А вход в здание станут охранять всевозможные рентгены и металло­искательные рамки. В здании будут располагаться кафе и спортзал, а под землей - большая парковка на 134 места с тремя заездами.

Среди минусов переезда: любая протестная акция здесь блокирует движение автомобилей, что приведет к транспортному коллапсу в столице. Авторы проекта уверяют, что он предусматривает место для "конституционного права граждан на протест", однако уточняют, что пока эта идея находится в стадии разработки. Также мешать движению транспорта может парковка у здания.

Фото: Архитектурное бюро 33BY

Напомним, "Страна" писала о том, как, зачем и за сколько друг Андрея Богдана организует переезд офиса президента.

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