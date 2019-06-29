Президент РФ Владимир Путин после саммита G20, комментируя призыв Владимира Зеленского вернуть пленных украинских моряков, заявил, что вопрос должен решаться "спокойно, в рабочем режиме". Об этом пишет УНН.

"По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального Штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация украинской армии, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы... Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и всё. Мы отдаём себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - сказал Валидмир Путин.

Также он упомянул четырех освобожденных пленных украинцев, которые накануне вернулись в Киев из так называемых "ЛДНР". Путин сказал, что "обмены идут".

"Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться", - сказал президент РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала три украинских военных корабля в водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Этот срок истек 25 июня.

В этот день МИД России выслал Украине ноту, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством взамен на то, что их отпустят из РФ. МИД Украины ответил отказом, а президент Владимир Зеленский был недоволен тем, что узнал об этом только из интернета.