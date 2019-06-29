"Мы спокойно этот вопрос решим". Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть пленных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин после саммита G20, комментируя призыв Владимира Зеленского вернуть пленных украинских моряков, заявил, что вопрос должен решаться "спокойно, в рабочем режиме". Об этом пишет УНН.
"По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального Штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация украинской армии, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы... Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и всё. Мы отдаём себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - сказал Валидмир Путин.
Также он упомянул четырех освобожденных пленных украинцев, которые накануне вернулись в Киев из так называемых "ЛДНР". Путин сказал, что "обмены идут".
"Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться", - сказал президент РФ.
Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала три украинских военных корабля в водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.
25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Этот срок истек 25 июня.
В этот день МИД России выслал Украине ноту, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством взамен на то, что их отпустят из РФ. МИД Украины ответил отказом, а президент Владимир Зеленский был недоволен тем, что узнал об этом только из интернета.