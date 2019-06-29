В Житомирской области в пятницу, 28 июня, 6-летняя девочка выстрелила в свою 10-летнюю подругу из винтовки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Инцидент произошел в поселке Черняхове около 19:30. В местную больницу поступила 10-летняя жительница райцентра с пневмострельной раной плеча. Оказалось, что девочка со своей 6-летней подружкой играла во дворе местного жителя. Там дети нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно известно, что оружие находилось в заряженном состоянии.

Девочки играли, и винтовка выстрелила в руках младшего ребенка, пневматическая пуля попала в ее старшую подружку. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет. Винтовку хозяин подворья добровольно выдал работникам полиции. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

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