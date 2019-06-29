На базе отдыха в Волчанском районе Харьковской области трех отдыхающих привалило деревом, они доставлены в реанимационное отделение в больницу Харькова. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 28 июня около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов. В результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. В результате происшествия 48-летняя женщина скончалась, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: facebook.com/police.kharkov

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