Во время саммита G20 в японской Осаке канцлер Германии Ангела Меркель после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным немного потерялась в пространстве и не знала, куда ей идти. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул №3".

На кадрах видно, как Меркель сначала позирует вместе с Путиным, потом она подходит к нему, они оба сверяют часы, а после этого канцлер Германии теряется и не знает, куда ей идти.

Напомним, что в июне произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлеру ФРГ становилось дурно - ее била крупная дрожь. В частности, это произошло 18 июня во время визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского.

Также подобный инцидент с канцлером ФРГ произошел утром 27 июня в берлинской резиденции президента Германии, где состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.