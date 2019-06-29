Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в ближайшее время лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине и "Нормандский формат". Об этом он заявил в субботу, 29 июня, на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки", пишет ТАСС.

"В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча... С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуацию в Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в "Нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - сказал французский президент.

При этом он подчеркнул, что "не намерен проводить встречи просто ради их проведения". "Об этом я прямо сказал президенту Путину. То есть это подразумевает, что должно быть достигнуто изменение нынешних позиций", - отметил Макрон.

Для подготовки этих переговоров предстоят встречи "экспертов и министров, которые состоятся в ближайшие недели".

"Считаю, что в рамках председательства Франции в Группе семи абсолютно необходимо, чтобы были предприняты подобные инициативы в отношении России, которые, предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающимся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но в то же время не следует закрывать дверь для переговоров", - заметил французский президент.

"Речь не идет об изменении формата "семерки", а о том, чтобы предпринять инициативы, которые приведут к полезным решениям", - подчеркнул Макрон.

Ранее в Кремле подтвердили, что готовы к реанимации "Нормандского формата".

Напомним, Макрон заявил, что рассчитывает на проведения саммита в "Нормандском формате" в июле.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Макрону, что советники начнут готовить новую встречу в "Нормандском формате".