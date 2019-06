В Одессу впервые прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8), оно примет участие в международных учениях Sea Breeze 2019. Об этом пишет Украинский милитарный портал.

Высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma (T-EPF-8) вчера, 28 июня, вместе с американским ракетным эсминцем USS Carney (DDG-64) прошел Босфор. Это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018 года, тогда USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и ​​фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.

Скриншот, фото: Twitter/ Yörük Işık

