Конференция ультраправой немецкой партии AfD оказалась под угрозой срыва из-за массовых отказов отелей сдать в аренду свои помещения. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщает портал Onet.pl, немецким ультраправым отказали отели как в Германии, так и в Польше. В частности, едва ли не последней попыткой провести конференцию стала попытка перенести его в Щецин - город в Польше у самой границы с Германией. Впрочем, как стало известно польским СМИ, отель, где планировалось заседание AFD, также отменил бронирование конференц-залов. Этому предшествовала информационная кампания в городе "Остановим фашизм. Нет для AfD в Щецине!".

Как сообщается, ранее партия столкнулась с аналогичными проблемами в немецких городах - гостиницы массово отказывались от заказов, опасаясь негативного резонанса в СМИ.

Ранее жители немецкого города скупили все пиво, чтобы оно не досталось неонацистам.

Также стало известно, что из Шенгенской зоны предлагают исключить страны, которые не хотят принимать мигрантов, и призывают не поддерживать ультраправых.