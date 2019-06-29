Александр Куницкий, который является кандидатом от политической партии "Слуга народа" по 169 округу в Харькове имеет двойное гражданство и не раз посещал Россию за последний год - об этом сообщает народный депутат Андрей Денисенко.

Согласно опубликованным им фото, Куницкий имеет кроме украинского, паспорт гражданина Израиля, по которому в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима.

"Чтоб упростить старания тех, кто хочет установить истину, предоставляю фото страницы паспорта, на которой стоит штамп о принятии государственной пограничной службой Украины в июле 2015 года решения о принудительном возвращении, то есть высылку гражданина Израиля Куницкого с территории Украины" - сообщает на своей странице в Фейсбук народный депутат Андрей Денисенко

Фото Андрея Денисенко: заграничные паспорта Александра Куницкого

Также в числе "заграничных" вопросов у Куницкого народный депутат приводит в пример с десяток поездок в Российскую Федерацию на протяжении последних двух лет через пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области. В этом случае, по словам нардепа, Александр Куницкий использовал не только израильский, но и украинский заграничный паспорт.

"У меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этой личностью только для прикрытия агентурной деятельности на пользу России. Об этом может свидетельствовать факт неоднократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту. Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильскому паспорту. Вместе с тем наблюдается транспограничная активность и по его украинскому паспорту номером FG 495891" - сообщает нардеп Андрей Денисенко.

В то же время сам кандидат в народные депутаты опровергает любые обвинения в свой адрес, связывая все происходящее исключительно с борьбой за депутатское кресло.

"У меня одно гражданство, только украинское. В этом могут убедиться все, кто изучает мою деятельность на Youtube канале. Всю эту историю заказал мой оппонент на 169 округе и действующий народный депутат, у которого кстати, у самого имеется двойное гражданство - Александр Грановский. Вы можете посмотреть, что новость о моем "двойном" гражданстве расходится в СМИ с одним и тем же текстом, то есть он просто взят под копирку. Таким образом Грановский пытается добиться снятия меня с выборов, а ведь он имеет давление на ЦИК - у него там гражданская жена во главе" - рассказывает "Стране" Александр Куницкий.

Стоит отметить, что 169 округ в Харькове является одним из самых скандальных избирательных округов на ближайших парламентских выборах. Основные лица округа - это нардеп-"фронтовик" Александр Кирш, народный депутат Александр Грановский и днепровский блогер Александр Куницкий.

Несмотря на то, что Грановский был близким соратником Петра Порошенко, сейчас нардеп сумел навести мосты с Игорем Коломойским и получить поддержку мэра Харькова Геннадия Кернеса (третий номер в списке Оппозиционного блока). По Харькову висят плакаты там, где Кернес жмёт руку Грановскому.

"Слуга народа" выставил по этому округу малоизвестного в Харькове блогера автодорожной тематики и жителя Днепра Александра Куницкого. Что дало основания предполагать, что партия "Слуга народа" (возможно, по рекомендации Коломойского) по сути "слила" 169 округ Александру Грановскому.

Правда, то, что сейчас против него выдвигаются обвинения, которые могут стать основанием для снятия с выборов, может свидетельствовать о том, что в нем все равно видят угрозу. Тем более, что сам бренд "Слуги народа" даёт со старта фору любому кандидату (если, конечно, история с израильским гражданством не была известна заранее тем, кто инициировал выдвижение Куницкого).

Примечательным в истории с гражданством Куницкого является и то, что первым эту тему поднял народный депутат Андрей Денисенко, который в парламент в 2014 году прошел по спискам БПП, а также был членом депутатской группы "УКРОП", которую считают подконтрольной Игорю Коломойскому. В 2016 году Андрей Денисенко вышел из фракции "УКРОП", заявив о расхождении с позицией партии относительно голосования за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского.

Позже, в 2018 году Андрей Денисенко был вновь замечен на праймеризе "УКРОП". Также известно, что Денисенко является близким соратником и.о. главы налоговой администрации в Днепропетровской области Оксаны Томчук. Последняя же имеет тесный контакт с Александром Грановским.