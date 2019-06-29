Президент РФ Владимир Путин ответил на слова музыканта Элтона Джона, который обвинил его в двуличии из-за слов о нормальном отношении к ЛГБТ-сообществу в России. Об этом пишет ТАСС.

"Я его (Элтона Джона) очень уважаю, он гениальный музыкант, на самом деле он же ездит к нам, причем, мы с удовольствием его все слушаем", - сказал Владимир Путин.

По поводу его слов про ЛГБТ Путин сказал, что музыкант заблуждается. По словам президента РФ, в своем интервью британской газете Financial Times он "ничего не передергивал".

"У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально - спокойное, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют, - это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних", - сказал Путин, подчеркнув, что нужно оставить детей в покое, дать ребенку вырасти и самому решить, "кто он такой".

Напомним, ранее Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что на Западе россиян представляют как гомофобов, хотя в России "ничего не имеют против" людей с "нетрадиционной сексуальной ориентацией".

После этого Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и напомнил, что из фильма "Рокетмен" были вырезаны сцены посвященные его отношениям с его партнером Дэвидом.