Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Победы в Москве в 2020 году. Об этом сообщает "РИА Новости".

Журналист спросил Трампа, планирует ли тот ехать в Россию следующей весной. "Да", - ответил Трамп. - Он (президент РФ Владимир Путин - Прим. Ред.) пригласил меня в Россию на поражение нацистов. У них будет 75-я годовщина, празднование... Я сказал, что я серьезно рассмотрю это".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на конференции "Большой двадцати" в Осаке. "Настрой очень хороший. Атмосфера - конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем - от экономики до стратегической стабильности. Мы подтвердили наши инициативы, которые были представлены в этих вопросах в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент США Дональд Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, получат поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами", - отметил Лавров.

Напомним, Трамп назвал Путина "прекрасным парнем", а встречу с ним на G20 "отличной".

Также "Страна" сообщала, что Трамп, Абэ и Моди на саммите G20 обменялись необычным приветствием.