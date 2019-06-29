В ночь с пятницы на субботу, 29 июня, в городе Подгороднее Днепропетровской области произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Инцидент случился около 00:16 на улице Чаривная. При пересечении железнодорожного пути Mercedes на скорости влетел в железнодорожную остановку, в результате чего пассажиров зажало в салоне. В результате ДТП пострадало 4 человека.

Сотрудники Службы спасения с помощью гидравлических ножниц освободили из поврежденного автомобиля двух пострадавших. К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Видео: YouTube/ Головне Управління

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: Информатор

Напомним, в Киеве в массовом ДТП погибла девушка, которая ехала на свадьбу.

Также мы писали, что появились фото жуткого ДТП с Porsche в Ужгороде, за рулем которого была 21-летняя девушка.