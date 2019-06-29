Курьезный случай произошел вчера, 28 июня, в одном из столичных салонов красоты на улице Киквидзе в Печерском районе. Здесь вспыхнул конфликт между владелицей заведения и клиенткой. О характере ЧП мы узнали из собственных источников в полиции.

Все началось с того, что одна из клиенток начала возмущаться по поводу качества оказанной ей косметической услуги и просила вернуть деньги. Решать вопрос с ней вышла хозяйка салона, которая в ходе перепалки выхватила баллончик с неизвестной жидкостью зеленого цвета и забрызгала лицо недовольной клиентки.

Потерпевшая вызвала полицию и обратилась к медикам, которые диагностировали у нее поражение роговицы глаз. Сейчас правоохранители в рамках уголовного дела по ст.125 УК Украины - причинение легких телесных повреждений разбираются кто прав, а кто виноват в этой салонной стычке.

Ранее "Страна" сообщала, что в премиум-спортклубе на Печерске у клиента украли 30 000 гривен и ключи от дома.

Также мы рассказывали, что из квартиры на Печерске воры вынесли техники Apple на 200 тысяч гривен.