Премьер-министр Владимир Гройсман за месяц трижды отсутствовал в Верховной Раде, когда депутаты проводили час вопросов к правительству. При этом только в один из этих дней он был в отпуске. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, час вопросов к правительству проходил в парламенте 31 мая, 7 и 21 июня. В эти дни Гройсмана заменял первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. При этом в отпуске Гройсман находился только 7 июня, когда проходил съезд его партии "Украинская стратегия". Следующий час вопросов к правительству состоится 5 июля.

В секретариате Кабмина отказались сообщить, когда премьер планирует уходить в отпуск для проведения предвыборной агитации ссылаясь на то, что утверждение графиков отпусков членов правительства не предусмотрено.

Фото: ukranews.com

Напомним, ЦИК зарегистрировала списки "Сила и честь" и партии Гройсмана, но отказала однофамильцу Балоги.

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал действия главы МИД Украины Павла Климкина, который отправил России ноту протеста по задержанным морякам не уведомив об этом президента Владимира Зеленского.

Ранее для кортежа премьера Гройсмана полицейские приостановили автопоток в центре.