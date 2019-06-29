Чтобы обойти санкции США против Ирана, Франция, Германия и Великобритания запускают платежную систему INSTEX. Об этом свидетельствует заявление внешнеполитической службы ЕС.

Система INSTEX позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. В работе этой системы ранее выражали заинтересованность также РФ и Китай.

"Франция, Германия и Великобритания проинформировали партнеров о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеры специального назначения, что направлено на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран ", - говорится в заявлении.

Напомним, Трамп разродился серией твитов, в которых пригрозил уничтожить Иран.

Также мы писали, что в США сообщили, когда введут новые санкции против Ирана.