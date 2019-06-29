Британский певец и композитор Элтон Джон, который объявил о прекращении концертной деятельности, обвинил президента России Владимира Путина в двуличии после его слов о том, что в России "не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации".

Об этом поп-звезда написала в своем Instagram.

"Я был глубоко расстроен, когда прочитал ваше недавнее интервью в Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнение о том, что политика мультикультурализма и сексуального разнообразия в нашем обществе устарела. Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите о том, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у вас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм "Рокетмен", удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие", - заявил Элтон Джон.

Музыкант также заявил, что гордится жизнью, где государства признают право человека любить того, кого он хочет. Он также выразил свою благодарность за жизнь в счастливом браке со своим супругом.

Фото: eltonjohn/Instagram

Ранее Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что на Западе россиян представляют как гомофобов, хотя в России "ничего не имеют против" людей с "нетрадиционной сексуальной ориентацией". "Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения", - сказал Путин.

Как сообщала "Страна", после премьеры "Богемской рапсодии" Элтон Джон рассказал, как умирал Фредди Меркьюри.

Ранее Элтон Джон в Киеве стал клиентом Центра по борьбе с ВИЧ.





