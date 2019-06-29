Операцией по ликвидации семьи Скрипалей в Солсбери мог руководить россиянин Денис Сергеев, который прибыл в Британию под именем Сергея Федотова. Об этом сообщается в расследовании программы ВВС Newsnight.

В материалах говорится, что Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ. Источники ВВС подтвердили, что Сергеев руководил оперативной группой и, находясь в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящим руководством в Москве. Установлено, что Сергеев был в столице Великобритании со 2 по 4 марта. Он жил отдельно от двух других фигурантов дела - Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепиги (Руслан Боширов) - возле вокзала Паддингтон, где провел большую часть времен.

Утром 3 марта он доехал до набережной Темзы в центре Лондона, где в это же время, по данным британской полиции, находились двое других подозреваемых. У Сергеева было около 30-40 минут, и в это время он мог встретиться с Петровым и Бошировым, которые после на поезде отправились в Солсбери.

Сергеев в Лондоне избегал Wi-Fi, используя соединения 3G и 4G. Он обменивался сообщениями в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Звонил только единожды перед отъездом, зато ответил на десять звонков с того же номера. Как считают источники ВВС, номер мог принадлежать связному Сергеева в ГРУ. Номер предполагаемого связного был зарегистрирован на обычную сим-карту, однако телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI. Кроме того, у этого номера несколько лет не было владельца, что противоречит российским законам.

Также известно, что Сергеев под псевдонимом Сергей Федотов бывал в Великобритании в 2016 и 2017 годах, причем в 2017 году там в то же время был и полковник Мишкин.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила Путину о наличии доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.

Также в сети сравнили, как всего за три года ухудшилось настроение Мэй при рукопожатии с Путиным.

Ранее мы также писали, что Мэй поговорила с Путиным об Украине.