Сегодня, 29 июня, в Осаке завершился саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) по итогам которого было принято совместное заявление. Главной проблемой названа массовая миграция.

Лидеры стран G20 подчеркнули необходимость общих действий для урегулирования этого явления, как передает ТАСС.

"Масштабные перемещения беженцев являются причиной беспокойства глобального характера с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для разрешения фундаментальных причин перемещения людей, а также реагирования на растущие гуманитарные нужды", - сказано в коммюнике.

Как указывается в документе, страны "Большой двадцатки" приняли к сведению соответствующие доклады Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Мы продолжим диалог в различных измерениях этих проблем в рамках G20", - указывается в документе.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп, Абэ и Моди на саммите G20 обменялись необычным приветствием.