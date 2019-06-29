Президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризированной зоне на границе Южной Кореи и КНДР. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"После несколько очень важных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Будучи там, если председатель КНДР Ким Чен Ын заинтересован, я встречусь с ним на границе (в демилитаризированной зоне), чтобы пожать ему руку и поздороваться", - написал он в соцсети.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Трамп подтвердил, что намерен в рамках визита в Южную Корею после саммита G20 в Осаке посетить демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства. Также Трамп сообщил журналистам, что предварительно вопрос о возможной встрече с Ким Чен Ыном с северокорейской стороной не согласовывался. "Это был пробный шаг. Я не знаю, где он (Ким Чен Ын - Прим.Ред.), возможно, его сейчас нет в Северной Корее".

Между тем, представитель администрации главы южнокорейского государства Мун Чжэ Ина сообщил журналистам, что пока нет никакого решения по вопросу о встрече президента США и лидера КНДР. "Ничего еще не решено", - сказал он. При этом представитель Мун Чжэ Ина подчеркнул: "В нашей позиции, которая заключается в том, что мы хотим продолжения диалога между Северной Кореей и США, не произошло никаких изменений".

Как сообщала "Страна", на саммите G20 в Осаке двойники Трампа и Ким Чен Ына на брудершафт съели тарияки.

Ранее Ким Чен Ын получил новое письмо от Трампа. Ранее в КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына.