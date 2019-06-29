Министерство юстиции США запросило у компании Boeing документы, связанные с производством лайнера серии 787 Dreamliner в Южной Каролине. Об этом сообщает The Seattle Times.

По данным источника, документацию потребовали из-за возможной "недоброкачественной работы" по сборке лайнеров. Повестки были вручены в начале июня нескольким сотрудникам завода в Норт-Чарлстоне, где собирают Boeing 787 Dreamliner. Он также указал, что документы запросила та же группа прокуроров, которая расследует ситуацию с Boeing 737 MAX.

Производство Dreamliner идет на заводах в Южной Каролине и городе Эверетт (штат Вашингтон). 737 MAX собирают в Рентоне (штат Вашингтон). Ранее более 400 пилотов присоединились к коллективному иску против Boeing. Они обвиняют компанию в сокрытии конструктивных недостатков 737 MAX и требуют "миллионных компенсаций". Истцы указали, что после приостановки полетов лайнеров этой модели они пострадали от финансовых потерь и физических расстройств.

Напомним, глобальная эксплуатация лайнеров 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, которые произошли с разницей менее чем в полгода. В конце октября у берегов Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air, жертвами катастрофы стали 189 человек. В марте упал лайнер Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.

Ранее стало известно, какие страны мира запретили полеты американского самолета Boeing 737 Max 8.

Как сообщала "Страна", еще один Boeing 737 Max 8 вернулся в аэропорт из-за проблем после взлета.

Напомним, что Boeing 737 MAX может срыватся в пике, компания предупредит всех операторов.