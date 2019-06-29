Жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайа сбежала от него, прихватив с собой детей и почти $40 млн. Об этом сообщает The Sun.

Женщина исчезла еще в начале февраля. По некоторым предположениям принцесса скрывается в Германии вместе со своими детьми: 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия. Деньги она тратит на обеспечение новой жизни.

По предположениям СМИ, именно этот семейный разрыв вызвал изменения отношений между Германией и ОАЭ. Сообщается, что правитель Дубая выступал с требованиями к Берлину по возвращению обратно всех членов его семьи, однако европейское государство не выдало их. Ранее от Мохаммеда бин Рашида уже пыталась сбежать дочь. Сейчас ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории Дубая.

Как сообщала "Страна", дочь эмира Дубая схватили при попытке побега из Эмиратов, которые она назвала "золотой клеткой".

Напомним, в аэропорту Дубаи продали две бутылки самого дорогого виски в мире.

Ранее стало известно имя покупателя "Спасителя мира" Да Винчи за $450 миллионов. Им стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд.