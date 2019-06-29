Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся на саммите G20 полуторачасовую встречу c ним - "отличной". Об этом сообщает "Россия 24".

По словам Трампа, они с Путиным многого достигли, когда обсуждали торговлю. "У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами. У нас была отличная встреча (28 июня - Прим.Ред.). Он необычайный человек. Спасибо большое", - заявил американский лидер.

Напомним, в Осаке 29 июня завершился саммит лидеров стран "Большой двадцати". В ближайшее время итоги двухдневных переговоров подведет хозяин встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который сообщил про единство мнений о справедливой, свободной торговле без дискриминации.

Как сообщала "Страна", Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летия Дня Победы.