Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

"Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо", - рассказала она журналистам в субботу, 28 июня, на саммите G20 в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

Напомним, 18 июня канцлер принимала в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, но никто не подошел к ней, из-за опасения нарушить протокол. После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание прошло.

27 июня она испытала аналогичный приступ. Это произошло во время приема у президента ФРГ за несколько часов до вылета в Осаку.