В четверг, 27 июня, из-за непогоды произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ходе обследования специалистами СВКП "Киевводфонд" электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом, часть фонтанов остается без электропитания до устранения аварийной ситуации", - уточнили в мэрии.

Отмечается, что 28, 29 и 30 июня согласно рабочему графику будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих в акватории Русановского канала. Срок восстановления неработающих четырех фонтанов обещают сообщить дополнительно.

Отметим, что в текущем сезоне фонтаны в акватории Русановского канала начали работать с 1 мая.

Как сообщала "Страна", в конце апреля в Киеве заработали сразу шесть крупнейших фонтанов. Также мы публиковали график работы столичных фонтанов.