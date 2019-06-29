Вчера, 28 июня, на Кубке Америки завершился второй матч четвертьфинала, в котором сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы, забив по голу в каждом тайме (2:0).

Таким образом, в полуфинале турнира мы увидим жестокое, беспощадное и зрелищное южноамериканское дерби Бразилия - Аргентина (пентакампеоны вышли в полуфинал, одолев Парагвай в серии пенальти со счетом 4:3 - Прим.Ред.). Культовый полуфинал Бразилия - Аргентина состоится в ночь со 2 на 3 июля.

Фото: twitter.com/argentina

Остальные два полуфиналиста определятся в парах Колумбия - Чили (игра пройдет сегодня, 29 июня, начало в 02:00 по Киеву), и Уругвай - Перу (29 июня, 22:00 по Киеву).

А возвращаясь к матчу Аргентина - Венесуэла стоит отметить, что "альби-селесте" буквально вжали соперника в штрафную после стартового свистка. Венесуэла отчаянно выбивала мяч куда подальше. Стартовый штурм логично завершился голом уже на 9 минуте. Месси подал угловой слева, Агуэро мощно пробил по воротам, мяч срикошетил к Лаутаро Мартинесу и тот элегантно, пяткой отправил мяч в "домик" киперу Венесуэлы Фариньесу.

Второй мяч Аргентина забила за 7 минут до финального свистка. Все тот же Агуэро пробил с линии штрафной, кипер Венесуэлы неудачно отбил мяч прямо перед собой, и мяч уже в пустые ворота добил Ло Чельсо.