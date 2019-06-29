Министр иностранных дел Павел Климкин, который может стать послом Украины в США, получил самую большую зарплату среди членов Кабмина в мае. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на секретариат правительства и министерств.

Так, зарплата Климкина за май составила 130 000 гривен при окладе в 5 818 гривен. В прошлом месяце министру начислили 62 400 гривен материальной помощи на оздоровление.

На втором месте по зарплате идет министр молодежи и спорта Игорь Жданов, получивший 118 200 гривен, на третьем месте - министр обороны Степан Полторак, которому выплатили 85 800 гривен.

Сумму начисленных Полтораку средств в Минобороны не указали. Самая низкая зарплата в Кабмине за май была у министра информационной политики Юрия Стеця - 16 500 гривен, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика - 28 300 гривен и исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун - 32 100 гривен.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", премьер-министр Владимир Гройсман поднял зарплату Кличко с 15 до 17 тысяч.

Ранее в Кабмине отчитались о зарплате министра-хипстера и будущего главы таможни.