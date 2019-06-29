В субботу, 29 июня, в Осаке завершился саммит лидеров стран "Большой двадцати". В ближайшее время итоги двухдневных переговоров подведет хозяин встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе отдельной пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.



"Мы смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации", - подчеркнул Абэ в заключительном слове. В ближайшее время ожидается принятие совместного итогового заявления, согласование текста которого все еще продолжается.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным "достигнуто многое" в сфере торговли.

Нынешний саммит "двадцатки" стал уже 14-м в истории и первым, который прошел в Японии. Сам форум проходил на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Осака с населением почти 2,7 млн человек - третий по количеству жителей город Японии после Токио и Иокогамы. Это один из важнейших деловых и культурных центров страны, неформальная столица юго-западной части главного японского острова Хонсю.

Как сообщала "Страна", Макрон поприветствовал Путина по-русски во время саммита G20.

Ранее появилось видео с Путиным и Трампом перед началом их переговоров. Напомним, они вместе вышли для снимка лидеров на групповое фото.