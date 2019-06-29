Правительство Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в истории совместного военного интернета. Об этом сообщает издание ZDNet.

Новая сеть будет называться Tactical Edge Networking (TEN), она объединит коммуникации между наземными операциями немецкой армии - Бундесвера (D-LBO) и тактической коммуникационной программой FOXTROT Министерства обороны Нидерландов, используемой голландскими военными. Войска сети TEN будут использовать идентичные компьютеры, радиоприемники, планшеты и телефоны независимо от страны происхождения. Соглашение о создании европейской военной сети было подписано в Брюсселе, где на этой неделе встречались министры обороны стран НАТО.

Проект рассматривается как тестовый для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем. Генеральный план состоит в разработке и применении новых и улучшенных совместных стандартов сетей во всех государствах НАТО. Штаб-квартира TEN будет базироваться в немецком Кобленце, а также в Центре дизайна и опытных образцов в казармах Бернара, в Амерсфорте, в Нидерландах.

Развертывание TEN обойдется странам в миллионы евро, которые пойдут на переоснащение десятков тысяч солдат и транспортных средств новым совместимым оборудованием. Усилия Нидерландов и Германии по созданию совместного интернета являются противоположным подходом к сетевому изоляционизму, который стремятся реализовать Китай и Россия.

В прошлом месяце Китай объявил о планах разработки собственной операционной системы, которая заменит ОС Windows на компьютерах, которые используются его вооруженными силами. Несколько дней спустя Россия объявила о планах заменить Windows на собственный ПО Astra Linux. Такое намерение российские IT-специалисты объясняют опасениями, что Windows может скрыть бэкдоры, которые могут быть использованы американской разведкой для слежки за действиями российского правительства.

Как сообщала "Страна", Нидерланды заблокировали вступление Болгарии в Шенген.

Также напомним, что в Нидерландах выборы в Европарламет выиграла партия труда, популисты и ультраправые провалились.