Сегодня ночью, 29 июня, Верховный суд Украины допустил партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" к досрочным выборам в Верховную Раду. Судьи удовлетворили апелляцию политсилы на отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) регистрировать ее кандидатов.

Об этом передает УНН.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, которое отменяет постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Таким образом ЦИК повторно рассмотрит представленные этой партией документы.

"Постановление Центральной избирательной комиссии от 23 июня 2019 года № 1205 является противоправным и подлежащим отмене. Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к законному и основательного выводу об удовлетворении иска. В соответствии со статьей 316 КАС Украины суд апелляционный инстанции оставляет жалобу без удовлетворения... Руководствуясь статьями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС Украины, Верховный Суд постановил: апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии оставить без удовлетворения, решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Теперь ЦИК должен повторно рассмотреть документы партии Саакашвили, которые ранее подавались на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.

Ранее "Страна" сообщала, что партия Саакашвили получила возможность участвовать в выборах в Раду.